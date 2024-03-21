Çıkarılan maden çeşitleri arasında yüzde 80 rezerv ile dünya genelinde Bor madenin en çok çıkarıldığı ülke Türkiye olurken, Van’da çıkarılan 10 maden çeşidi arasında bor madeni bulunmuyor. Peki, Van’da hangi maden çeşitleri çıkarılıyor? İşte cevabı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından Van ili maden ve enerji kaynaklarına göre; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat bölümünde yer alan Van Gölü kapalı havzasında yer alan Van’ın büyük bir bölümünü volkanik malzemeler kaplıyor.

Van’da Pomza ve Perlit başta olmak üzere; Krom, Bakır-Kurşun-Çinko, Demir, Kireçtaşı, Kırmataş (Andezit, Bazalt…), Mermer, Kükürt ile Tuğla-Kiremit gibi 10 farklı maden türü bulunuyor.

Krom, Bakır-Kurşun-Çinko ve Demir türleri metalik madenler arasında gösterilirken Van’da bulunan diğer maden türleri ise endüstriyel hammadde madenleri arasında yer alıyor.

Önemli maden çeşitleri arasında gösterilen Pomza ve Perlit gibi maden türleri yoğun olarak Erciş ilçesinde Kocapınar ve Erbeyli maden yataklarında çıkarılıyor. Kocapınar maden yatağında; 1 milyar 350 milyon ton rezerv ile Perlit yatağı ve 20 milyon metreküp Pomza rezervi, Erbeyli maden yatağında 200 milyon ton potansiyel Perlit rezervi bulunuyor. Aynı zamanda Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım mahallesinde 1 milyon ton görünür + muhtemel Pomza yatağı yer alıyor.

Gevaş ilçesinin Alagöz mahallesinde bulunan maden sahasında bulunan endüstriyel hammadde ürünü Tuğla-Kiremit ise orta kalitede maden türlerinden biri.

Büyük çoğunluğu küçük boyutlu oluşumlar olan ve bu bağlamda ekonomik anlamda bir getirisi olmayan maden türlerinden biri olan Krom 570 ton rezerv ile Van’da en fazla Özalp ilçesinde 5 adet maden zuhuru bulunuyor.

İlde çıkarılan bir diğer maden çeşidi olan Demir ise, Bahçesaray ve Çaldıran ilçelerinde yer alıyor, Bahçesaray-Geçkinli maden sahasında çıkarılan demirin toplam rezervi 363 bin ton olurken düşük demir içeriğine sahip olan bu maden türü ekonomik potansiyel oluşturmuyor.

Aynı zamanda Muradiye-Karadul maden sahasında demir zuhurunda 1’inci ve 2’nci grup cevher yer almakla beraber 736 bin 500 ton toplam rezerve sahip.