Açıklanan verilere göre 1955 ile 2023 yılları arasında Van’da, DSİ tarafından inşa edilen toplam hidroelektrik santral sayısı 4 olarak bildirilirken, 1924 – 2023 yılları arasında özel sektörler tarafından inşa edilen hidroelektrik santrallerinin sayısı ise 5 olarak aktarıldı.

DSİ tarafından inşa edilen Engil, Erciş, Koçköprü ve Zernek hidroelektrik santral tesislerinin toplam kurulu gücü 16 bin 661 megavat (MV) olarak açıklandı. Açıklanan verilere göre Van’da yıllık ortalama elektrik üretimi ise 53 bin gigawatt saat (GWh) olarak kayıtlara geçti.

Yine DSİ tarafından açıklanan verilere göre Van’da özel sektör tarafından inşa edilen; Sarımehmet HES, Muradiye – Ayrancılar (Şelale – HES), Saral – 3 HES, Morgedik HES, Zilan Reg ve HES hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu gücü ise 66,1 megavat (MW) olarak açıklandı.

Van’da bulunan ve özel sektör tarafından inşa edilen 5 hidroelektrik santralin yılda toplam ortalama enerji üretimi 338,75 gigawatt saat (GWh) oldu.