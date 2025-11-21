Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı Temmuz-Eylül dönemini kapsayan III. çeyrek yapı izin istatistiklerine göre Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 42,6 arttı

Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54,0 ve yüzölçüm yüzde 42,6 arttı. 2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, yüzde 78,0'ı belediyeler, yüzde 22,0'ı ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

2025 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 37,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,2 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 5,6, daire sayısı ve yüzölçüm yüzde 22,8 arttı.

2025 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün, yüzde 79,4'ü belediyer, yüzde 20,6'sı ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

VAN’IN III. ÇEYREK YAPI İZİN VERİLERİ

2025 yılı Temmuz-Eylül döneminde Van’da 2 bin 18 daireye yapı izin belgesi verildi. 2025 yılının ilk çeyreğinde Van’da 814, ikinci çeyreğinde 2 bin 648 daireye yapı izin belgesi verilmişti. Buna göre Van’da 2025’in üçüncü çeyreğinde yapı izin belgesi verilen daire sayısı, birinci çeyreğe göre yüzde 148 artış, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 24 azalış gösterdi.

2025 yılının üçüncü çeyreğinde Van’da yapı kullanma izin belgesi verilen toplam daire sayısı 946 olarak kayıtlarda yer aldı. 2025 yılının ilk çeyreğinde Van’da yapı kullanma izin belgesi verilen toplam daire sayısı bin 522, ikinci çeyreğinde ise bin 226 olarak açıklanmıştı.

Buna göre Van’da 2025’in üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı birinci çeyreğe göre yüzde 38, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 23 azalış gösterdi.