Ziyarette konuşan Millet İttifakı birinci sıra adayı CHP'li Seracettin Bedirhanoğlu, " Türkiye'deki en büyük problem hak, hukuk, adalet problemi. Ama asıl problem paranın paylaşımıyla ilgili sorun. Şunu söz veriyoruz. Biz parayı adil dağıtacağız. Bu kent hakkı olan parayı alacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine kısa bir süre kala millet ittifakı Van'da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Millet İttifakını oluşturan 6 Parti'nin il başkanları, parti yöneticileri CHP'nin Sıhke Caddesi üzerinde bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, millet İttifakı’nın parti başkanlarını kapıda karşıladı. İlvan, bir selamlama konuşması yaparak, "Haksızlıklara direnen, dik duran halkının yanında duran, dürüst Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için bizlerde onun gibi çalışacağız. Bu büro sadece CHP'nin değil bu büro 6 partinin bürosudur. Bu seçimin galibi millet ittifakı olacaktır" dedi.

"15 MAYIS SABAHI MİLLET İTTİFAKI İKTİDAR OLACAK"

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, AK Parti'nin gün geçtikçe daha fazla eridiğini belirterek, "Samimi olarak söyleyelim. 81 il başkanıyla ve vekil adaylarıyla zoom üzerinden toplantı yaptık. Orada da aldığımız kararı tekrarladık Türkiye Cumhuriyeti’nin 13.Cumhurbaşkanı kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bu masa sıradan bir masa değil. Masa yıkıldı dediler tutmadı, masanın ayağı dediler tutmadı.

Yani bu masayla ilgili söylenmedik söz bırakmadılar ama tutmadı. Algı oluşturmaya çalışıyorlar o da tutmayacak. Bakanların, kamunun bütün imkânlarını kullanıyorlar. Sizin, bizim, fakirin, yetimin, dulun, fakirin imkânlarını kullanarak salon kiralıyorlar. Beş yıldızlı otellerde yemekler veriyorlar. Ama giden yok, kimse gitmiyor. Onlara artık kimse güvenmiyor. Bizlere büyük bir teveccüh var, bunu görüyoruz. Bu neyin göstergesidir. 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı iktidar olacak. Bu onun göstergesidir" diye konuştu.

"NEYİ KINADILARSA BAŞLARINA GELDİ"

Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, Van'ın iktidar tarafından cezalandırıldığını ifade ederek, "İttifakın bu birlik ve beraberliğine sahip çıkıyoruz. Van'da da bu birlik ve beraberliğin sağlanması için gayret gösteren il başkanları ve teşkilatlara teşekkür ediyorum. Türkiye 1 çıkmaz sokaktadır Van ise 2 çıkmaz sokaktadır.

Van'a hep kötü anlamda ayrımcılık yapılmıştır. Van’a 10 yıldır bir şey yapmadılar. İktidarları döneminde birkaç şey yaptılar onun da bedelini bize fazlasıyla ödettiler. Bugün işsizliğin had safhada olduğu bir kentte yaşıyoruz. Buradan İstanbul'a, Ankara’ya, Adana’ya, Antalya’ya, Muğla'ya inşaata çalışmaya gidiyor ve buraya maalesef cenazeleri geliyor.

Türkiye'de en fazla inşaat işçisi cenazesi Van'a geliyor. Ne için gidiyor peki. Bir lokma ekmek için. Evli, çocuklu gençler her şeyini bırakıp gurbete çalışmaya gidiyor. Bu şehirde fabrikaları 50 yıl önce CHP ile kurduk. O fabrikalardan sadece bir tanesini bıraktılar. O da Erciş Şeker Fabrikası. Fırsatını bulsalar onu da satacaklar. Et Balık Kurumunu kurduk, yerle yeksan ettiler. Binaya boğdular.

Bunların geçimi zaten beton ve asfalt. Tarımımız bitirildi, hayvancılığımız bitirildi. Altı ülkeye et ihraç eden bir şehir olan Van, şu an etini Malatya'dan alıyor. Bir araba almanın lüks olduğu bir ülkeden bir kilo et almanın lüks olduğu bir ülke konumuna geldik. Neyi kınadılarsa başlarına geldi." şeklinde konuştu.

"EMEĞİMİZİ ZAFERLE TAÇLANDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Önümüzdeki bayram sürecinin motivasyon açısından çok önemli olduğunu dile getiren İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe de "Yolumuz kısa, zamanımız az ama yapacak işlerimiz çok fazladır. Bizler il başkanları olarak bir bütün olduk. Programlarımızı hazırlıyoruz. İlçelerde ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz ve üyelerimiz yekvücut halinde çalışması gerekiyor.

Programlarımızın düzenli ve sistematik bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz süreci bize, genel başkanlarımıza, partilerimize ve sizlere yakışır bir şekilde en doğru, en güzel, en yalın haliyle tamamlamalı, hedefe ulaşmalıyız. Birbirimizle istişare ve diyalog halinde olmalıyız. Bütün adımlarımızı bir amaç uğruna atalım. Bir esnaf ile alış-veriş yaparken o esnafımıza partilerimizin seçim programlarını izah edelim.

Bu bayram süreci bizim için çok önemlidir. Akrabalarımızla bir araya geldiğimizde millet ittifakına oy talebinde bulunalım. Bizlere, partilerimize ve milletvekillerimize karşı teveccüh çok yüksek. İnsanlarla istişare ve diyalog halinde olmaktan çekinmeyelim. Her birimiz bu günü, bu seçimi bekliyorduk. Emeğimizi zaferle taçlandırmamız gerekiyor" dedi.

"6 OY MİLLETVEKİLİNE, 6 OY KILIÇDAROĞLU'NA"

Deva Partisi İl Başkanı Erdinç Peker, millet ittifakının birkaç vekil çıkaracağına inandığını ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi. Peker, "Biz bu yola çıkarken bize 6 benzemez parti diyorlardı. Ama salona baktığımız zaman o kadar da altı benzemez değiliz. Çünkü her birimizin abisi, amcası, kardeşi belki bir diğer partinin teşkilat mensubu. Geldiğimiz gün itibariyle milletvekili adaylarımız ortak, Cumhurbaşkanı adayımız ortak.

Biz sahada altı benzemez parti değil, altı benzer partiyiz. Biliyorsunuz bu süreçte 1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy milletvekilimize deniyor. Bunu değiştirmek istiyorum. Her birimiz için en az 6 oy milletvekiline 6 oy Sayın Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'na olacak şekilde çalışmamız lazım. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz DEVA Partisi olarak 14 Mayıs gecesine kadar hem sahada hem sandıklarda hem de seçim ofislerinde ev sahibiyiz.

Biz her yerde bu hakkı savunacağız. Bu motivasyonla sahada olacağız. 15 Mayıs sabahı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak, Van'dan da bir kaç vekil çıkararak parlamentoda güçlü bir şekilde millet ittifakı olarak yer alacağız. Buna can-ı gönülden inanıyorum" sözlerini sarf etti.

"MİLLET OLAYA EL KOYMUŞTUR"

Demokrat Parti Van İl Başkanı Ahmet Yaprak, milletin geçmişten beri kötü gidişata iradesiyle dur dediğini aktararak, "Millet geçmişte olduğu gibi şu anda da olaya el koymuştur. Geçmişte bu millet bütün sorunları çözdüğü gibi şimdi de çözecektir. 21 yıldır korkusu sinen şu siyasi iradenin de bu haksızlığına, hukuksuzluğuna, zulmüne millet son diyecektir. Mecliste yeterli sayıda vekil bulundurmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KENT HAKKI OLAN PARAYI ALACAK"

Son olarak söz alan Millet İttifakı Van birinci sıra adayı Seracettin Bedirhanoğlu ise mevcut iktidarın kullandığı ötekileştirici dilin insanları kutuplaştırdığını belirtti. Bedirhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki en büyük problem hak, hukuk, adalet problemi. Ama asıl problem paranın paylaşımıyla ilgili sorun. Şunu söz veriyoruz. Biz parayı adil dağıtacağız. Bu kent hakkı olan parayı alacak. Bizim için en büyük onur bugün değerli il başkanlarım ve adaylarımızla birlikte yol yürümektir. Biz farklılıklarımızla zenginleşeceğiz. Bizim görevimiz buradan çıktıktan sonra bu çoban ateşini yaymaktır. Hepimiz köylerimize, evlerimize çıkıp bunu teker teker anlatmamız gerekiyor. Biz Türkiye'de siyasette makuliyeti getireceğiz, ötekileştirmeyi değil."

"BU KENTİ SIKIŞMIŞ YAPI İÇERİSİNDEN KURTARACAĞIZ"

Bedirhanoğlu, milletvekili seçilecekleri zaman parti rozetini çıkaracaklarını bütün şehrin vekili olacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Biz herkese sahip çıkacağız. Bu kentin vekili, bölgenin vekili olacağız. Hepimizin alt kimlikleri var ama hepimiz kardeşiz. Bu kenti sıkışmış yapı içerisinden kurtaracağız. Bu çoban ateşini yakalım.

Ne demişler, 'Mazlumun ahı, indirir Şah’ı. Biz seçildikten sonrada rozetleri çıkarıp bu kentin bir bütünün temsil edeceğiz. Biz Mezopotamya’nın beşiğinde şimdi yoksullukla mücadele ediyoruz. İranla 287 kilometre sınır var. Erbil, Van A uçak ile bir saat, Tahran bir saat, Erivan bir saat. Biz ticaret ile zenginleşeceğiz. Tarımla, hayvancılıkla, turizmle zenginleşeceğiz. Biz bu kentin yoksulluğuna çare üreteceğiz. Çok konuşma zamanı değil, artık eylem zamanıdır."

Konuşmaların ardından program sona erdi.