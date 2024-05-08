Van’da işten çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Partili İpekyolu Belediyesi önünde çadır kurarak süresiz eylem başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son verdi. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde eylem başlattı. İpekyolu Belediyesi önünde çadır kuran işçiler, verilen karara tepki göstererek işlerine geri dönmek istedi.

Konuya ilişkin konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra iş çıkışlarının başladığını belirtti. İşten çıkarmaların sebebini bütçe olarak gösterildiğini ifade eden Akdeniz, “Bu kadar borç varken işçinin aldığı maaş bütçeyi neden bu kadar engelliyor. Daha önce HDP ve AK Parti döneminde de işçi alımları oldu. Belediyelerde herkes kendi tanıdığını işe alıyor. Bu sadece burada değil, Türkiye’nin her yerinde böyledir. Burada çıkarılan işçilerin işe gelmediği gibi söylemler vardı. Ancak bu doğru değil ve işçilerimizin buna ihtiyacı var. Her birinin farklı farklı hikayeleri var” dedi.

“İşçi maaşları üzerinden tasarruf edilemez”

İpekyolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra işten çıkarıldığını söyleyen Hakan Şipal ise “İşe büyük bir mutlulukla başladım. Şu an nişanlıyım ve 2 y sonra düğünüm var. İşe alınırken de nişanlıma ve aileme büyük umutlar vadettim. Aramızda nişanlı, engelli ve hastası olan arkadaşlarımız var. Bir mesajla hayallerimiz elimizden alındı. Eylemlerle iyi sonuçlar almayı diliyoruz. Bütçe bahane edilemez ve işçi maaşları üzerinden tasarruf edilemez. İltimasla, rüşvetle işe girdiğimiz söyleniyor. Bunu tespit edin, gelip altına imzamızı atalım. Sabah gelip çevreyi temizliyordum. Yeri geliyor eldivensiz yerdeki çöpleri temizliyordum. Eğer gerçekten işe lüks araçla gelen varsa tespit edin. Çünkü onlar yüzünden biz de işimizden atıldık” diye konuştu.