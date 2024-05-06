AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi'nde işten çıkartılan işçilere sahip çıktı. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkartılan işçilerin problemlerini en üst makamlara taşıyacaklarını belirten Kayatürk, "Adaletten, haktan, hukuktan söz edenler, vicdanları sızlamadan bu insanları işsiz bıraktılar" şeklinde konuştu.

İşçi ve emekçilerin yanında olduğunu belirten Kayatürk, yaptığı açıklamada "İşçi ve emekçinin yanında olduklarını söyleyenlerin ilk icraatı gariban Van belediye çalışanlarını ekmeklerinden etmek oldu. Adaletten, haktan, hukuktan söz edenler, vicdanları sızlamadan bu insanları işsiz bıraktılar. Bugüne kadar haksızlığa uğrayan insanların problemlerini en üst makamlara taşıdığımız gibi, bugün de aynı şekilde bu emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşçi ve emekçinin yanında olduklarını söyleyenlerin ilk icraatı gariban Van belediye çalışanlarını ekmeklerinden etmek oldu.



Adaletten, haktan, hukuktan söz edenler, vicdanları sızlamadan bu insanları işsiz bıraktılar.



Bugüne kadar haksızlığa uğrayan insanların problemlerini en… pic.twitter.com/Q3w0VDrGmE — Burhan Kayatürk (@Burhan_Kayaturk) May 5, 2024