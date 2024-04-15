Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ocak-Şubat dönemi açık iş ve işgücü istatistiklerini yayımladı.

Ocak-Şubat dönemi itibariyle Van’da 947 kişi İşkur aracılığıyla işe yerleştirildi. İşkur aracılığıyla işe yerleştirilen 947 kişinin 318’i kadın, 313’ü erkeklerden oluşuyor.

Söz konusu 631 kişinin tamamı özel sektörde işe başlamış bulunurken, engelli kontenjanından yerleşen 43 kişinin 40’ı özelde, 3’ü kamuda işe çalışmaya başladı. İşkur aracılığıyla Van’da istihdam edilmeye başlanan 221 yükseköğrenim mezununun 218’i özelde istihdam edilirken, 3’ü kamuda istihdam edildi.

VAN’DA BİN 503 AÇIK İŞ İLANI VAR

İşveren tarafından talep edilen işgücüne göre Ocak-Şubat farklı sektörlerde döneminde Van’da bin 503 açık iş pozisyonu mevcut. Geçen yılın aynı dönemine göre açık iş oranında yüzde 19,1 değerinde artış görüldü.

ŞUBAT AYINDA İŞKUR ARACILIĞIYLA 101 BİN 317 İŞE YERLEŞME GERÇEKLEŞTİ

Şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 65.687’si (%64,8) erkek, 35.630’u (%35,2) kadın olmak üzere 101.317 işe yerleşme gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 207.307 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Şubat 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Reyon Görevlisi ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Şubat 2024 döneminde 72.398 kadın, 62.694 genç, 5.838 engelli ve 39.553 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapılan meslek silahsız özel güvenlik görevlisi oldu. Ocak-Şubat döneminde 14 bin 465 kişi özel güvenlik görevlisi olarak işe başladı.