Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından derlenen 2024 yılı Ocak-Aralık dönemine ait istihdam verilerini açıkladı.

İş istatistiklerine göre İŞKUR aracılığı ile ülke genelinde Ocak-Aralık 2024 döneminde 555 bin 921 kadın, 528 bin 403 genç, 45 bin 7 engelli ve 278 bin 983 yükseköğrenim mezunu işe yerleştirildi.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı il 340 bin 689 kişi ile İstanbul olurken, en düşük işe alımın yapıldığı il ise 399 kişi ile Ardahan oldu.

VAN’DA 2024’TE İŞKUR ARACILIĞI İLE KAÇ KİŞİ İŞE ALINDI?

TÜİK tarafından açıklanan rapora göre; Van’da 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 11 bin 40 oldu, il bazında işe yerleştirilenlerin cinsiyet oranı ise paylaşılmadı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın olduğu il Malatya olurken, Van bölgede ikinci sırada yer aldı.

Bölgede İŞKUR aracılığı ile işe alımın yapıldığı illerin sıralaması şu şekilde gerçekleşti;

Malatya 17 bin 683, Van 11 bin 40, Erzurum 8 bin 427, Elazığ 7 bin 342, Muş 4 bin 128, Erzincan 3 bin 446, Ağrı 3 bin 328, Bingöl 3 bin 300, Bitlis 3 bin 83, Tunceli bin 379, Iğdır bin 95, Kars 886, Hakkari 677, Ardahan 399.