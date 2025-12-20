Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Erciş ilçesinde bulunan 1 adet çay bahçesi ve 1 adet bilet satış yazıhanesi ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca gösterilecek alanlar içinde 13 adet Banka ATM kabinini kiraya vereceğini duyurdu.

Söz konusu kiralama için yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti ve tasarrufu Van Büyükşehir Belediyesine ait ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan 1 adet çay bahçesi, 1 adet bilet satış yazıhanesi ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca gösterilecek alanlar içinde 13 adet banka ATM kabini 10 yılığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesi doğrultusunda açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.” denildi.

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek olan ihaledeki yerler şu şekilde;

İpekyolu ilçesinde:

-Çay bahçesi ve 1 banka ATM kabini (Norşin Mahallesi, Kurtuluş Parkı),

-2 banka ATM kabini (Selimbey Mahallesi, Atatürk Parkı),

-1 ATM kabini (Şerefiye Mahallesi, Milli Egemenlik Parkı),

-1 ATM kabini (Yukarı Norşin Mahallesi, Dabbağoğlu Parkı),

-2 ATM kabini (Tepebaşı Mahallesi, Millet Bahçesi – eski Devlet Hastanesi).

Tuşba ilçesinde:

-2 ATM kabini (İskele Mahallesi, Yaşar Kemal Parkı yanı, sahil yolu bitişiği).

Edremit ilçesinde:

-2 ATM kabini (Eminpaşa Mahallesi, Fidanlık Parkı yanı, sahil yolu bitişiği).

Erciş ilçesinde:

-2 ATM kabini ve 1 bilet satış yazıhanesi (Aşağı Işıklı Mahallesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali).

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde gerçekleştirilecek olan kiralama ihalesi 30 Aralık Salı günü saat 10.00’da, açık teklif usulüyle Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

- Kiralanacak yeri gördüğüne dair dilekçe,

- İkametgah belgesi (nüfus müdürlüğünden yada e devlet çıktısı olabilir)

- Şartname Bedeli makbuzu (5.000.00TL) Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak

- Adli Sicil Kayıt Belgesi (Yeni alınmış olmalı),

- Geçici Teminat Makbuzu,

- Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak).

-EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,

-Vekaleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü

-Bilet Satış Ofisi olarak kiralanacak İşyerlerinin ihalesinde katılacaklar için Ulaşım Başkanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış D1-B1 yada F türü yetki belgelerinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti yâda internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.