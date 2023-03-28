İranlı turistler, her mevsim Van turizmini canlandırıyor.

Yaz boyunca tatillerini kentte geçiren turistler, sonbaharda da bölgeye akın ediyor.

Öte yandan ilkbaharda da Nevruz Bayramı nedeniyle kutlamayı burada yapıyor.

Bu yıl ise her zamankinden farklı oldu. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkelerindeki 14 günlük Nevruz tatilini geçirmek için Van'a gelen turistler, tedirginlik yaşadı.

2022 yılının Mart ayında 41 bin 161, bu yıl ise 39 bin 495 turist, sınır kapısından kente giriş yaptı.

Ancak bu turistlerin bir kısmı deprem korkusu nedeniyle Van yerine başka şehirlere gitmeyi tercih etti.

Otel doluluk oranı düştü

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, geçen yıl aynı dönemde boş odanın olmadığı otellerde doluluk oranının bu sene yüzde 70’te kaldığını söyledi.

Çeliktaş, İranlıların Van’ı tercih etmeyişinin nedenleri arasında ramazan ayı ile Nevruz tatilinin aynı döneme denk gelmesi ve İran riyalinin değer kaybetmesinin de olduğunu belirtti.

"İran riyali yüzde 30 oranında değer kaybetti"

Çeliktaş, şu ifadeleri kullandı:

Hakkari ile ilgili deprem yorumları, kente Nevruz Bayramı’nı geçirmek için gelen turistleri tedirgin etti. Bu nedenle gelenler başka kentlere gitmeyi tercih ettiler. Bu da otellerimizin doluluk oranını düşmesine yol açtı. Ayrıca İran riyali son 15-20 gün içinde diğer ülkelerin para birimleri karşısında yaklaşık yüzde 30 oranında değer kaybetti.

Bu durum nedeniyle İranlı vatandaşların alım gücü düştü. Ayrıca İran devlet kurumlarında çalışan insanların maaşlarına da zam uygulanmaması da etkili oldu. Bir diğer neden de bu yıl Nevruz Bayramı, Ramazan ayına denk gelmesidir. Bu nedenle de yeterli sosyal aktivite olmayacağı düşünüldü ve nevruzu kendi ülkelerinde kutlamayı tercih ettiler.

"Alışveriş günleri düzenlenmeyecek"

Çeliktaş, ülkede yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl kentte alışveriş günlerinin de düzenlenmeyeceğini söyleyerek şöyle devam etti:

Kapıköy Gümrük Kapısı sadece 8 saat çalışıyor. Bizler, bunun 24 saatte çıkarılmasını istiyoruz. Ülkemize gelen turistlerin kapıdan giriş harç paraları da yüksek. İlk geldiğinde 250 bin Tümen harç pulu alıyor, ikinci sefer geldiğinde aynı kişi 350 bin Tümen harç pulu alıyor. Bu da onlara büyük ekonomik sıkıntı yaratıyor.

Kent gelen turistler ise, gündüzleri alışveriş yaptıklarını, geceleri de eğlendiklerini, Van'ı çok sevdiklerini söyledi.DHA