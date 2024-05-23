Erciş Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenecek olan festivalde sahne alacak sanatçılar da belli oldu.

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin (Van Balığı) muhteşem yolculuğu devam ediyor. Balıkların yumurtalarını sodalı sudan tatlı suya bırakmaları için kullandıkları Deliçay üzerinde bulunan balık bendi olarak bilinen alanda her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında festival düzenlenecek.

Düzenlenecek olan 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivalinin sanatçıları da belli oldu. 31 Mayıs günü saat 14.00’de başlayacak olan festivalde sahne alacak sanatçılar; 31 Mayıs Cuma saat:20.30’da Selçuk Balcı, 1 Haziran Cumartesi saat: 20.30’da Ezginin Günlüğü ve 2 Haziran Pazar saat: 20.30’da Pinhani olacak.

Ayrıca 1 Haziran Cumartesi saat 17.00’de ve 2 Haziran Pazar günü sat 16.00’da yerel sanatçı konserleri de düzenlenecek.

Erciş Kaymakamlığından yapılan paylaşımda, “11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür Ve Sanat Festivaline Tüm Halkımız Davetlidir” denildi.