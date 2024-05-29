Her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında İnci Kefali (Van Balığı) yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor. Önüne çıkan engelleri aşarak yumurtalarını bırakan Van Balığı büyük mücadele veriyor.

Av yasağının da olduğu bu tarihte Erciş Kaymakamlığı koordinesinde “Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali” düzenleniyor. Geleneksel hale gelen festival ile Van Balığının dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Festival bu yıl 31 Mayıs Cuma günü başlayıp 2 Haziran Pazar günü sona erecek. Yerel ve ulusal sanatçı konserlerinin de yer alacağı festival, Cuma günü saat 14.00 da açılış ile başlayacak.

ÜCRETSİZ KONSERLER OLACAK

11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 31 Mayıs 2024 Cuma günü festival start alacak. Katılımcılar hem balığın göçünü izleyecek hem de güzel vakit geçirecek. Saat 20.30’da da ücretsiz olarak Selçuk Balcı konseri düzenlenecek.

Festivalin ikinci günü olan 1 Haziran Cumartesi günü de saat 20.30’da, yine ücretsiz olarak Ezginin Günlüğü konseri olacak.

Festivalin 3. ve son gününde ise yine saat 20.30’da bu kez ücretsiz konserde Pirhani sahne alacak.

Ayrıca festival boyunca yerel sanatçılar da konserler düzenleyecek.

Erciş Kaymakamlığından yapılan paylaşımda, “11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivaline tüm halkımız davetlidir” denildi.

Festival, inci kefali göçü izleme parkında (balık bendi) olacak.