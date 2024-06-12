Cihazın faaliyete geçirildiği bir hafta içerisinde bu yöntemle kalp ritminde bozukluk olan 5 hasta başarılı şekilde tedavi edildi. Özellikle zor vakaların tedavisinde kullanılan ve başarı oranı klasik yöntemlerin çok üzerinde seyreden ‘üç boyutlu haritalama’ yöntemi sayesinde ileri düzey ritim bozukluğu hastası olan kişiler daha hızlı ve sonuç odaklı biçimde iyileşebilecek.

“ÇEVRE İLLERDEN SEVK ALIYORUZ”

Üç boyutlu harita yönteminin hayata geçirilmesini sağlayacak cihazın Van’a getirilmesinde önayak olan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekimi Remzi Sarıkaya, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgenin ileri sevk merkezi olması konusunda gereken tüm çalışmaları yapmaya devam ediyor. Hastanemize şimdiye kadar çok sayıda merkez ve tıbbi cihaz kazandırdık. Kalp merkezimiz ise tüm imkanların bulunduğu bir yer.” dedi.

Sarıkaya, “Kalp hastalarını sevk etmeden tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Çevre illerden de ciddi anlamda sevk alıyoruz. Ritim bozukluğu konusunda da birçok imkanlara sahiptik ama 3 boyutlu haritalama yöntemi yapılmıyordu. Biz de bu yönetimi hastanemize kazandırarak, tedavilerdeki başarıyı artırdık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim.” şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.

HEM HASTA HEM DE DOKTOR AÇISINDAN EN KONFORLU YÖNTEM

Kalp ritim bozukluğu tedavisinde ‘üç boyutlu haritalama’ adı verilen ve kalbin üç boyutlu haritası çıkarılarak ritim bozukluğunun tespit edilmesi, ardından ise yakılması işlemini gerçekleştiren hastane hekimi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tayyar Akbulut, “11 yıldır Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyorum, 7 yıldır da ritim bozuklukları tedavisinde aktif olarak çalışıyorum.” dedi.

ZOR VAKALAR DA TEDAVİ EDİLİYOR

Akbulut, “Bölgede klasik ablasyon yöntemle yakma işlemi yapıyorduk. Ancak zor vakaları klasik ablasyonla yapamıyorduk. Üç boyutlu haritalama sistemiyle zor vakaları da tedavi etmeye başladık. Bir hafta içerisinde 5 tane tedavi gerçekleştirdik ve hepsi de başarılı bir şekilde taburcu oldu. Haritalama sistemi kalbin anatomisini çıkarıp, sorun teşkil eden bölgeyi tespit ediyor. Hastanın tedavi olma şansı artıyor. Tedavi süremiz ve radyasyon oranı azalıyor.” ifadelerini kullandı.

“BAŞARI ORANI ÇOK DAHA YÜKSEK”

Söz konusu yöntemin bu zamana kadar kullanılan yöntemlere kıyasla başarı oranının çok daha yüksek olduğunu ifade eden Akbulut, “Bu üç boyutlu haritalama sistemi, ritim bozukluklarını milimetrik olarak tespit etmemizi ve kalbin bütün anatomisini çıkarıp üzerine renk skalalarını koyup, ritim bozukluğunun sorun teşkil eden bölgesini tespit edip, o bölgeyi yakmamızda ve rehberlik etmemize yardımcı oluyor. Hastanın ritim bozukluğunun düzelme şansı artıyor, bizim vakada geçirdiğimiz süreyi kısaltıyor, klasik ablasyonda maruz kaldığımız radyasyon oranını azaltıyor. Operasyonunu gerçekleştirdiğimiz beş hastanın da durumu iyi şu an.” diyerek sözlerini sonlandırdı.