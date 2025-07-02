Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu öncülüğünde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk kez Van’da düzenlenen “İşyurt Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarı” bugün sona erdi. 28 Haziran’da Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı’nda kapılarını açan fuar bugün sona erdi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen hükümlü ve tutukluların el emeği ürünlerinin sergilendiği fuar, Van’da büyük ilgi gördü.

El sanatlarından tekstile, ahşap işçiliğinden yöresel ürünlere, içecek ve yiyeceklere kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı. Fuar, hem mahkumların rehabilitasyon sürecine katkı sağlamayı hem de onların ürettiği ürünleri halkla buluşturmayı amaçladı.

Van’daki bu ilk etkinlik, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, İşyurtları Kurumu’nun sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çekti. Fuar, hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli bir platform olarak değerlendirildi.