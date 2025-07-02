Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 142 ölü ve 487 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 454 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 22 bin 551 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 12'ye,

yaralıların sayısının da 134 bin 592'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında kaybolanların durumunu takip eden komisyonun 223 kişinin daha hayatını kaybettiğini doğruladığı, bu kişilerin de sayı ve bilgilerinin eklendiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 44 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlayıp, yayınladığı sürgün emirleriyle insani felakete sebep olan İsrail ordusunun hedefinde yine insani yardım bekleyen siviller ve yerinden edilen Filistinliler vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, Gazze kentinde düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun Mevasi bölgesindeki bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilere ait üç çadırı bombalaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Han Yunus'un merkezinde Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi can verirken, kentin çeşitli bölgelerinde enkaz altından 2 kişinin cenazesi çıkarıldı.

Gazze'nin orta kesiminde, Selahaddin Caddesinde İsrail ordusunun yiyecek bulma ümidiyle insani yardım noktalarına yönelen Filistinlileri hedef alması sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 50'den fazlası da yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinlileri hedef alan saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun insani yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'de evini bombaladığı Endonezya Hastanesi Müdürü hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan'ın Gazze kentindeki evini hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun evini hedef aldığı Mervan Sultan'ın ailesinden birkaç kişiyle birlikte hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de sivil altyapıyı, açlıkla mücadele eden ve yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra sağlık personelini de kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de çok sayıda hastaneyi hedef alan İsrail ordusunun sağlık personelini hedef alan saldırısı kınandı.

Gazze'deki Şifa Hastanesinin diyaliz merkezi yeniden çalışmaya başladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi için uluslararası ve BM kurumlarına yapılan yardım çağrılarının ardından hastaneye 3 bin litre yakıt sağlandığı ifade edildi.

Hastanede dün yakıt yetersizliği nedeniyle durdurulan diyaliz merkezindeki çalışmaların yeniden başladığı kaydedildi.

Yapılan yakıt desteğinin yaşanan krizi iki gün ertelediği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, tüm ilgili uluslararası ve insani kuruluşlara Gazze'deki hastanelere yakıt temininin kesintisiz sürdürülmesi ve hasta ve yaralıların hayatlarının kurtarılması çağrısı yapıldı.

İsrail hapishanesinde işkenceye maruz kalan Filistinli genç kısmi felç geçirdi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha bölgesi sakinlerinden 19 yaşındaki Muhammed Nesim Ebu el-İzz isimli gencin şubat ayından beri İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtildi.

İdari tutuklu olarak Necef bölgesindeki bir hapishanede çeşitli darp ve işkencelere maruz kaldığı belirtilen Ebu İzz'in, İsrail hapishanesinde gördüğü işkenceler sonucu kısmi felç geçirdiği ifade edildi.

Ebu İzz'in bir süredir devam eden işkenceler nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı aktarılan açıklamada, Filistinli gencin ihtiyaçlarını karşılamayacak şekilde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinli gencin Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi’nde belinden ameliyat olduktan sonra Ramle Hapishanesi polikliniğine kaldırıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, 19 yaşındaki Ebu İzz'in hala vücudunun alt kısmında hareket kısıtlığı yaşadığı aktarıldı.

Ebu İzz'in tutuklanmadan önce sağlıklı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ebu İzz, işgalcinin hapishanelerinde sistematik işkencelere maruz kalan Filistinli kurbanlara bir yenisi olarak eklendi." denildi.

İsrail hapishanelerinde 10 bin 400 Filistinli var

Öte yandan, Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 26'dan fazla cezaevi ve gözaltı merkezlerinde 10 bin 400'den fazla Filistinli tutuluyor ve bunların 47'si kadın. İsrail'in hapsettiği Filistinli kadınlardan 2'si Gazze Şeridi'nden ve biri 66 yaşında.

Filistinli kadın tutuklular arasında 15 anne, 2 kız çocuğu, 10 yargılama veya suçlama olmadan alıkonulan idari tutuklu, 2 hamile kadın, ölümle mücadele eden 2 kanser hastası ve İsrail'in 7 Ekim 2023'ten önce alıkoyup esir takaslarıyla bırakılmasına müsaade etmediği, Filistin direnişinin sembollerinden Şatilla Ebu Ayyade ve Aya el-Hatib de bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde tutulanlardan 440'ı çocuk yaşta. Bu çocuklardan 100'ü suçlanma veya yargılama olmadan idari tutuklu olarak hapishanede tutuluyor.

Filistinliler, İsrail hapishanelerinde alıkonulan hastaların durumuna işaret ederek cezaevlerinin "ölüm hastanelerine dönüştüğünü" belirtiyor.

İsrail cezaevlerinde "yavaş yavaş ölen" 2 bin 500 hasta bulunuyor ve bunların 260'ı hayati tehlikesi bulunan hastalıklarla mücadele ediyor.

Hasta Filistinli tutuklular arasında 27'si tedavi alamayan kanser hastası, 22'si fiziksel ve zihinsel engelden muzdarip, ayrıca tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalan 3 kişi yer alıyor.

İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerden 248'i 20 yıldır; 35'i de yaklaşık 30 yıldır demir parmaklıklar ardında tutuluyor.

Ayrıca İsrail hapishanelerinde 55 gazeteci tutuluyor.

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu Filistinlileri "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırıyor

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu binlerce kişiyi "yasa dışı savaşçı" şeklinde sınıflandırarak bu kişileri süresiz gözaltında tutabiliyor ve en temel haklarından dahi mahrum bırakıyor.

İsrail hapishanelerinde bu "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılan ve Gazze Şeridi'nden alıkonulan 2 bin 214 Filistinli bulunuyor. İsrail ordusunun kamplarında tutulan Gazzeliler ise bu sayının içinde yer almıyor.

Bazı serbest kalan Gazzeliler, kötü şartlar ve işkenceye maruz kaldıklarını belirtiyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan Ağustos 2024'te yapılan açıklamada, "İsrail yargısı, binlerce Gazzeli esirin zorla kaybedilmesi ve işkence suçlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Zorla kaybetme suçu İsrail Meclisi'nin 2002'de çıkardığı 'yasa dışı savaşçı yasasına' dayanılarak uygulanmaktadır ve özü itibarıyla yargısal prosedürün bütünlüğünün açık ve net ihlalidir." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail hapishanelerinde kaybolan Gazzeli kadınların ne sayısı ne de ismi belli

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırıların ardından gözaltına aldığı binlerce Filistinli kadından İsrail hapishanelerinde kaybolanların akıbeti belli değil.

Gazze'de alıkonulan yaklaşık 12 bin Filistinliden 3 bininin hayatta olduğu tahmin ediliyor.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 310 tutuklu hayatını kaybetti, bunların 73'ü, 7 Ekim 2023'ten sonra cezaevinde can verdi.

Bu kişilerin 115'inin işkence, 109'unun tıbbi ihmal, 79'u İsrail güvenlik güçleri tarafından kasten öldürüldü, 7'si ise hücrelerinde İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralandı.

İsrail makamları, hapishanede ölen 80 Filistinlinin cenazesini teslim etmeyi reddediyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir evi yıktı

Ramallah kentindeki Nalin beldesinin Belediye Başkanı Yusuf el-Havaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e bağlı askeri birliğin beldeye baskın düzenlediğini aktardı.

Baskında Halil el-Azzazme'ye ait 2 katlı ve birkaç yıl önce inşa edilen bir evin yıkıldığını paylaşan Havaca, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkılan evin Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması uyarınca C bölgesi olarak sınıflandırılan alanda özel mülkiyete ait bir arazi üzerine inşa edildiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 988 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.