Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde Alaköy-Yumrutepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 SL 866 plakalı Ford Connet hafif ticari kamyonetle 34 GIY 995 plakalı Frod marka kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA