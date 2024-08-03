Firma yetkililerinden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Balcı, Valimiz, "Sosyal devlet anlayışımız gereği ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Dertlerine derman, yaralarına merhem olmak için canla başla çalışıyoruz.

Valiliğimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte eşi vefat etmiş ihtiyaç sahibi kadınlara 51 tane daire yapıyoruz. Yakın zamanda hak sahibi kadınlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlıkla otursunlar" dedi. Vali Balcı, inşaat alanında incelemelerde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.

VAN'IN EN MODERN ANAOKULU EĞİTİME HAZIR

Vali Ozan Balcı, akabinde 119 yeni anaokulundan birisi olan ve yapımı tamamlanan Edremit İlçesindeki 12 derslikli Van Gölü Anaokulu'nu ziyaret etti. Sosyal donatıları, etkinlik alanları, oyun parklarıyla Van'ın en modern anaokulu olan Van Gölü Anaokulunun öğrencilerini beklediğini belirten Vali Balcı, yeni anaokullarının çocukların eğitimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.