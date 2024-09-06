Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği, Beşyol meydanında yeni kermes açtı.

Derneğe kayıtlı 7 bin ailenin olduğunu belirten Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği Başkanı Sedat Vatan, “Geleneksel hale getirdiğimiz kermes ile muhtaç ailelere yardımda bulunuyoruz. Burada ürünler satılıp elde edilen gelirlerle derneğimize kayıtlı olan yetim ve muhtaç ailelere destek olacağız” dedi.

Tüm eşyaların esnaflar tarafından karşılandığını aktaran Vatan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Van halkı tarafından büyük teveccüh görüyoruz. Hatta bizlere “bu yıl kermes düzenleyecek misiniz?” diye soran çok sayıda hayırsever oluyor. Tüm ürünleri kermese hayır amaçlı bağışlıyorlar. Bizler de o eşyaları nakde çevirip yardıma muhtaç ailelere ulaştırıyoruz.

Bizlere esnaflar tarafından daha çok kıyafetler, ayakkabı, züccaciye, yemek, tatlı, el işlemeli ürünler (patik, oya) ulaştırılıyor. Bazı hayırseverler kadınlar ise evlerde el emeği göz nuru ürünler ve ev yemekleri hazırlayıp getirebiliyor. Bu şekilde elde edilen tüm kazanç yardıma muhtaç derneğimize kayıtlı ailelere ulaştırılıyor.” ifadelerini kullandı.

Gelirlerinin muhtaç ailelere ulaştırılacağı belirtilen kermes, 10 Eylül’e kadar açık olacak.