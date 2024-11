Türk Kızılay İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, Van’da her gün bin kişiye sıcak yemek desteği sağladıklarını belirtti.

Türk Kızılay Van İl Şubesine ait aşevinde pişirilen sıcak yemeklerin, Türk Kızılay görevlilerince her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını aktaran Türk Kızılay İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, “Van malum olduğu gibi 1 buçuk milyona yaklaşan bir nüfusa sahip. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşımız da çok fazla var. Bizler Türk Kızılay Van İl Şubesi’nde günde bin ihtiyaç sahibimize 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Hazırladığımız sıcak yemekleri her gün ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evine kadar götürüp bırakıyoruz.” diye konuştu.

“YEMEK BİZDEN, EKMEK SİZDEN”

Aynı zamanda Gıda Mühendisi de olan Yeltekin, Türk Kızılay Van İl Şubesi’nde ihtiyaç sahipleri için pişirilen yemeklerin gerekli denetimlerini de kendisinin üstlendiğini aktardı.

Türk Kızılay Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Yemek Bizden, Ekmek Sizden’ kampanyası ile beraber hayırsever vatandaşların da bağışta bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek sağlayabileceklerini belirten Türk Kızılay İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, “Yemekhanede her gün steril alanda hazırlanan üç çeşit sıcak yemek, ekmeğiyle beraber sefer taslarına koyularak vatandaşlarımıza teslim ediliyor.

Türk Kızılay tarafından hayata geçirilen ‘Yemek Bizden, Ekmek Sizden’ kampanyası ile beraber yardımsever vatandaşlarımızın sağladığı destekler her gün ihtiyaç sahiplerinin sofralarına götürdüğümüz yemeklere de katkı oluyor. Ben de aynı zamanda gıda mühendisiyim, Van Depremi’nde mutfağı ben devraldım ve o zamanlarda günde 20 binden fazla vatandaşımıza yemek çıkarıyorduk, çok yoğun bir faaliyet yürütüyorduk. Şu an günde bin ihtiyaç sahibi için Kızılay’ın ocaklarında yemekler pişiyor ama olası bir afet durumunda bu sayı en az 10 bine çıkarılıyor. Kızılay mutfağımız ve mobil aşevimizle beraber ihtiyaç duyulan her alanda gerekli destekleri sağlamaya gayret ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.