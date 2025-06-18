Van Gölü’nde yaşayan ve endemik tür olan Van Balığı, kış aylarında Van Peynirciler Çarşısı esnafı tarafından, tuza basılarak kurutuluyor ve satışa sunuluyor. En az 2 ay boyunca tuzla marine edilen Van Balığı, ızgara, tava ve tandırda pişirilerek sofralardaki yerini alıyor.

Avlanmanın yasak olduğu dönem için önceden hazırlanan bu balıklar, temizlendikten sonra leğenlerde tuzlanarak bekletiliyor. Bu işlem sonrasında dayanıklı hale gelen balıklar, tuzlu olarak satışa sunuluyor ve özellikle Van dışında yaşayan vatandaşlardan da büyük talep görüyor.

“AV YASAĞI DÖNEMİNDE TUZLU BALIK SATIŞI ARTIYOR”

Van’da yöresel ürün satışı yapan esnaflardan Agit Kayhan, “Van balığını kış aylarında tuza basarak hazırlayıp satışa sunuyoruz. Van’da oldukça yoğun ilgi görüyor. Özellikle av yasağı olduğu dönemlerde bu balığa daha çok rağbet gösteriliyor. Bu balıklar, genellikle av yasağından birkaç ay önce ya da yasak başlamadan önce tutuluyor.” dedi.

“VANLILARIN YOĞUN OLDUĞU BATI İLLERİNDE İLGİ BÜYÜK”

Esnaf Kayhan, şehir dışından gelen taleplerin oldukça fazla olduğunu belirterek, “İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya gibi şehirlerde yaşayan Vanlılar, bu ürünü komşularına da tanıttıkları için yoğun bir talep oluştu. Kilolarca isteyen müşterilerimiz oluyor. Şu ana kadar 500 kiloya kadar sipariş veren geniş aileler oldu. Komşuları için de toplu sipariş verenler var.” sözlerine yer verdi.

“TUZLU BALIK FİYATI 100 TL’DEN BAŞLIYOR”

Tuzlu balık fiyatlarına da değinen Kayhan, “Tuzlu Van balığının fiyatları, balığın büyüklüğüne ve tutulma zamanına göre değişkenlik gösteriyor. Fiyatlar kilogram başına 100 ile 200 TL arasında değişiyor.” dedi.