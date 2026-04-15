Türkiye İş Kurumu, 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin istihdam raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, söz konusu dönemde kurum aracılığıyla Türkiye genelinde 331 bin 140 kişi iş sahibi oldu. Aynı dönemde Van’da ise bin 234 kişi işe yerleştirildi.

2026 yılının ilk çeyreğinde İŞKUR aracılığıyla Van’da toplam bin 234 kişi istihdam edildi. Bu kişilerden 4’ü kamu kurumlarında görev alırken, bin 230’u özel sektörde işe başladı.

Ocak–Mart döneminde Türkiye genelinde işe yerleştirilen kadın sayısı 122 bin 655 olarak kaydedilirken, Van’da bu sayı 656 oldu. Aynı dönemde Türkiye genelinde 15–24 yaş aralığında 96 bin 214 genç istihdama katılırken, Van’da ise 558 genç işe yerleştirildi.

Engelli istihdamına ilişkin veriler incelendiğinde, Türkiye genelinde üç aylık dönemde 10 bin 916 engelli bireyin işe yerleştirildiği görülürken, Van’da bu sayı 25 kişi olarak kaydedildi. Yükseköğrenim mezunlarına dair istatistiklerde ise Türkiye genelinde 63 bin 788 mezun istihdama katılırken, Van’da aynı dönemde 216 yükseköğrenim mezunu kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2026 yılı Ocak–Mart döneminde en fazla işe yerleştirme 2 bin 363 kişiyle Malatya’da gerçekleşti. Malatya’yı bin 935 kişi ile Elazığ, bin 833 kişi ile Erzurum takip etti.

Yaklaşık 1 milyon 112 bin 13 nüfusuyla bölgenin en kalabalık ili olan Van’da ise aynı üç aylık dönemde Türkiye İş Kurumu aracılığıyla bin 234 kişi istihdama kazandırıldı.