Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek balık türü olan Van Balığı (inci kefali) için her yıl uygulanan av yasağı, bugün (15 Nisan) itibarıyla başladı. Üreme dönemi nedeniyle alınan karar kapsamında, 90 gün boyunca inci kefalinin avlanması yasak olacak.

Van’da inci kefali av yasağı başladı. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yasak süresince, balığın korunması için kent genelinde denetimler yapılacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda; jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri sahada 7 gün 24 saat görev yapacak.

BALIKÇILAR SEZONU KAPATTI

Yaklaşık 30 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefali için av sezonunun sona ermesiyle birlikte balıkçılar, geçtiğimiz günlerde ağlarını son kez göle bırakmıştı. Ağlarını toplayan balıkçılar, teknelerini kıyıya çekerek yasak sürecine girdi.

DOĞANIN EN ZORLU GÖÇLERİNDEN BİRİ

Her yıl üreme dönemi geldiğinde tatlı sulara göç eden inci kefali, akıntının tersine yüzerek derelere ulaşıyor. Bu zorlu yolculuk sırasında önlerine çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Her yıl binlerce doğasever bu eşsiz doğa olayını yerinde izlemek için bölgeye akın ediyor.

KAÇAK AVCILIĞA GEÇİT YOK

Yetkililer, 90 günlük süreçte kaçak avcılığa karşı sıfır tolerans uygulanacağını belirterek, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Bu dönemde inci kefalinin avlanmaması, satılmaması ve satın alınmaması gerektiği vurgulandı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Ekolojik değerimiz ve bölge ekonomimizin can damarı olan inci kefalinin üreme dönemi başlamıştır. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü ve akarsu ağızlarında her türlü avcılık, nakliye ve satış faaliyeti yasaktır.” ifadelerine yer verdi.

AVLAMIYORUZ, SATMIYORUZ, TÜKETMİYORUZ!

Açıklamanın devamında ise, “Van Gölü’nde inci kefalinin (Van balığı) koruma dönemi kapsamında avlanmak yasaktır. Doğamızı ve endemik türümüzü koruyalım! Avlamıyoruz, satmıyoruz, tüketmiyoruz.” denildi.