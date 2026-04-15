İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası, ilçedeki genç zihinleri bir araya getirdi. Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, öğrenciler strateji ve mantık yürütme becerilerini sergileyerek kıyasıya bir rekabet içerisine girdi.

7 kategoride 180 öğrenci yarıştı

İlçe genelindeki 36 farklı okuldan toplam 180 öğrencinin katılım sağladığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. 7 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda öğrenciler, bir yandan rakiplerini elemek için hamleler yaparken, diğer yandan stratejik düşünme yeteneklerini geliştirdi. İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve İpekyolu İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Yeşilova da turnuvaya katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

"Analitik düşünme ve sabır gelişiyor"

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Tufan Bağır Gilan, önemli açıklamalarda bulundu. Akıl ve zekâ oyunlarının çocukların gelişimindeki kritik rolüne değinen Gilan, "Bu tür etkinlikler; çocuklarımızın analitik düşünme, hızlı karar verme, problem çözme ve sabır gibi hayat boyu ihtiyaç duyacakları becerilerin gelişimine büyük katkı sunmaktadır. Burada verdikleri mücadele, zihinsel kapasitelerini bir üst seviyeye taşıyor. Ancak unutulmamalıdır ki; bu turnuvalarda asıl önemli olan kupayı kazanmak değil, centilmence mücadele etmek ve bu disiplini kazanmaktır" dedi.

Centilmenlik ve başarı bir arada

Kaymakam Gilan, beraberindeki İpekyolu İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Yeşilova ile stantları tek tek dolaşarak, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Yarışmaların sonunda, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere ve koordinatörlere teşekkür edildi. Düşünme becerilerinin ön plana çıktığı turnuva, dereceye giren öğrencilerin tebrik edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.