Haziran 2025 yılı konaklama verilerine göre Van’da Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 45,29 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık tarafından açıklanan rapora göre işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları da paylaşıldı.

2025 yılı Haziran ayı istatistiklerine göre bu dönemde Van’daki tesislere yapılan toplam geliş 49 bin 911 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın 22 bin 774’ü yabancı, 27 bin 137’si ise yerlilerden oluştu.

Aynı dönemde Van’da 95 bin 425 geceleme yapıldığı bildirilirken, bu geceleme verilerinin 46 bin 251’i yabancı, 49 bin 425’i ise yerli olarak açıklandı.

Haziran ayında bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 45,29 olarak raporlandı. Açıklanan bu oranın yüzde 21,95’ini yabancılar, yüzde 23,34’ünü ise yerliler oluşturdu.

Van’da ortalama kalış süresi yabancılarda 2,03, yerlilerde ise 1,81 olurken toplam kalış süreleri ise ortalama 1,91 olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından bildirildi.