Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle su sayaçlarında yaşanabilecek don olaylarına karşı aboneleri uyardı.
Yapılan açıklamada, su sayaçlarının donmaya karşı uygun yalıtım malzemeleriyle korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulanarak, alınacak basit önlemlerin olası arıza ve su kesintilerinin önüne geçeceği belirtildi.
VASKİ yetkilileri, donma sonucu arızalanan su sayaçlarının garanti kapsamı dışında kaldığını hatırlatarak, bu tür arızaların ek maliyetlere yol açabileceğine dikkat çekti.
Öte yandan, donma nedeniyle su sayaçlarında arıza yaşayan abonelerin, 185 Çağrı Merkezi’ni arayarak abone numaralarıyla birlikte kayıt oluşturmaları gerektiği ifade edildi.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su sayaçlarını koruyucu tedbirlerle muhafaza etmeleri çağrısında bulundu.