Van’da geçtiğimiz haftanın aksine bu hafta daha sıcak bir hava yaşandı. Hafta sonu da güneşli bir havaya uyanan Van’da bahar havasından kalma bir gün yaşanırken, meteoroloji çığ tehlikesine karşı uyarı yaptı.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi görülebileceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.