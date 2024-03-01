Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sisli havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor.

Van ve ilçelerinde bugün ve yarın için puslu havanın hakim olacağını bildiren Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü; havanın az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, rüzgarın Doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren Batı ve güneybatıdan yer yer 2 ila 4 kuvvetinde olacağını paylaştı.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON UYARISI YAPILDI

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji aynı zamanda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis olayından doğacak olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu.

Van ve ilçelerinde 2 günlük hava tahmini şu şekilde;

BAHÇESARAY;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -2/11 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -1/10 C

BAŞKALE;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -9/9 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -6/6 C

ÇALDIRAN;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -21/0 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -20/1 C

ÇATAK;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -4/11 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -5/10 C

EDREMİT;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -7/6 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -5/7 C

ERCİŞ;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -6/7 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -4/7 C

GEVAŞ;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -6/6 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -2/2 C

GÜRPINAR;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -6/11 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -4/12 C

İPEKYOLU;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -7/6 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -5/7 C

MURADİYE;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -13/7 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -12/7 C

ÖZALP;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -15/8 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -9/8 C

SARAY;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -15/4

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -14/5 C

TUŞBA;

01 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu -7/6 C

02 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu -5/7 C