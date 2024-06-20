Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Son günlerde sıcak hava dalgasının kendini hissettirdiği Van’da, meteoroloji önümüzdeki 5 gün için tahmini hava durumunu paylaştı. Verilere göre Van’da hava durumu parçalı bulutlu ve sıcak olacak.
İŞTE VAN’IN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU
İpekyolu:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 29
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 14 / 29
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 13 / 28
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28
Tuşba:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 29
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 14 / 29
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 13 / 28
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28
Edremit:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 29
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 14 / 29
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 13 / 28
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28
Bahçesaray:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 13 / 34
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 15 / 33
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 15 / 33
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 15 / 32
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 14 / 31
Başkale:
20 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 14 / 26
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 15 / 26
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 26
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 15 / 26
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 24
Çaldıran:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 9 / 27
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 9 / 26
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 8 / 27
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 7 / 28
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 9 / 27
Çatak:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 10 / 34
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 9 / 33
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 11 / 34
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 33
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 11 / 32
Erciş:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 13 / 29
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 12 / 29
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 30
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 29
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 12 / 30
Gevaş:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 29
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 12 / 30
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 29
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 14 / 28
Gürpınar:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 13 / 32
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 13 / 31
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 30
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 30
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 31
Muradiye:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 30
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 12 / 29
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 12 / 30
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 30
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 14 / 31
Özalp:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 6 / 29
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 7 / 28
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 7 / 28
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 7 / 29
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 9 / 28
Saray:
20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 11 / 28
21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 11 / 28
22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 11 / 28
23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 11 / 28
24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 11 / 27