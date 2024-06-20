Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Son günlerde sıcak hava dalgasının kendini hissettirdiği Van’da, meteoroloji önümüzdeki 5 gün için tahmini hava durumunu paylaştı. Verilere göre Van’da hava durumu parçalı bulutlu ve sıcak olacak.

İŞTE VAN’IN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU

İpekyolu:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 29

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 14 / 29

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 13 / 28

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28

Tuşba:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 29

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 14 / 29

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 13 / 28

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28

Edremit:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 29

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 14 / 29

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 13 / 28

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28

Bahçesaray:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 13 / 34

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 15 / 33

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 15 / 33

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 15 / 32

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 14 / 31

Başkale:

20 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı 14 / 26

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 15 / 26

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 26

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 15 / 26

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 24

Çaldıran:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 9 / 27

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 9 / 26

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 8 / 27

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 7 / 28

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 9 / 27

Çatak:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 10 / 34

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 9 / 33

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 11 / 34

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 33

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 11 / 32

Erciş:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 13 / 29

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 12 / 29

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 30

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 29

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 12 / 30

Gevaş:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 29

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 12 / 30

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 28

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 29

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 14 / 28

Gürpınar:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 13 / 32

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 13 / 31

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 13 / 30

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 30

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 13 / 31

Muradiye:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 12 / 30

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 12 / 29

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 12 / 30

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 12 / 30

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 14 / 31

Özalp:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 6 / 29

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 7 / 28

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 7 / 28

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 7 / 29

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 9 / 28

Saray:

20 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu 11 / 28

21 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu 11 / 28

22 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu 11 / 28

23 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu 11 / 28

24 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu 11 / 27