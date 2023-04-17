Geçtiğimiz yıllara oranla Van'da bu yıl hava değişimi birçok kişiyi olumsuz etkiledi. Bazı günlerin güneşli, bazı günlerin soğuk, bazı günlerin rüzgârlı olması, vatandaşları hasta etti.

Sabah saatlerinde güneşli havaya uyanan vatandaşların ince kıyafetle evden çıkması, ancak birkaç saat sonra havanın soğuması veya yağışlı olması sonucu üşüttüklerini söyleyen birçok kişi, soğuk algınlığı veya solunum hastalıklarına maruz kaldıklarını belirtiyor.

Son günlerde Van'daki özel ve kamu hastanelerine bu şikayetlerle birçok kişinin başvurduğu ifade ediliyor. Eczanelerde ise öksürük şurubu, soğuk algınlığının çözümünde etkili olan antibiyotiklerin daha fazla satıldığı görülüyor. Uzmanlar ise herkesin hava değişikliklerindeki belirsizlikleri göz önüne alarak dikkatli olmasını istiyor.

BAZI HASTALAR, AKTARLARIN YOLUNU TUTUYOR

Mevsim geçişi dönemlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler ve şifalı bitkilerle iyileşmek isteyen birçok hata ise aktarların yolunu tutuyor. Son günlerde kentteki hava sıcaklığının sürekli değişiklik göstermesi ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak isteyenler aktarların yolunu tutuyor.

Hasta olanlar veya hastalıktan korunmak isteyenler, çeşitli bitkilerin karışımlarından üretilen macunlar ve çaylar, grip ve nezleye karşı doğal bağışıklık ve sindirim sistemi güçlendirici doğal yöntemlere başvuruyor. Havaların bir ısınıp, bir soğuması, nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıkların artış göstermesi, aktarlarda bulunan şifalı bitiklerin satışını diğer aylara göre biraz daha yükseltti.

Bitkisel ürünlerin akciğer rahatsızlıkları, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok sağlık problemine karşı yararlı olduğu bilinirken, kan dolaşımını hızlandırmak ve daha dinç olmak için çeşitli baharat tüketimi de arttı.

Vatandaşlar gribal hastalıklardan korunmak için soluğu aktarlarda alırken aktarlar da soğuk havalar ile birlikte işlerinin arttığını belirterek, müşterilerine özel hazırlanmış bitkisel ürünleri sunuyor. Mevsim geçişi döneminde soğuk algınlığı, grip vakalarında artış olduğunu belirten aktarlar, vatandaşların bitkisel ilaçlara yöneldiklerini belirtiyor.

Van Bölge Gazetesi