Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2007-2024 yılları arasında Türkiye’de tespit edilen biyokaçakçılık vakalarına ilişkin verileri yayımladı.

Raporda, ABD, Libya, İran, İtalya, Romanya, Macaristan gibi farklı milletlerden şahısların da operasyonlarda yakalandığı belirtildi.

Çeşitli bitki ve hayvan türlerinin ele geçirildiği vakalar şu şekilde: 2007’de 2, 2008’de 2, 2009’da 2, 2010’da 9, 2011’de 21, 2012’de 11, 2013’te 2, 2014’te 6, 2015’te 8, 2016’da 4, 2017’de 3, 2018’de 1, 2019’da 8, 2020’de 1, 2021’de 2, 2022’de 3, 2023’te 1, 2024’te 10 vaka, toplamda 96 vaka.

Van’da ise 2010’da 1, 2024’te 3 olmak üzere, toplamda 4 vaka kaydedildi.

Resmi kayıtlara göre, Van’da gerçekleşen biyokaçakçılık vakalarında Macaristan ve İran uyruklu şahıslar yakalanırken, bu vakalarda, adları özellikle belirtilmeyen çeşitli bitki türleri ile birlikte dev soğan gibi önemli türlerin ele geçirildiği rapor edildi.