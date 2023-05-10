Listede başı Van'ın en kalabalık ilçesi İpekyolu çekerken, en az kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçe Bahçesaray oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanacak seçmen sayılarını açıklamasının ardından Van’ın listeleri ve sayıları da belli oldu.

Yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı seçimde Van’da ise 2 bin 294 sandıkta 707 bin 928 kişi oy kullanacak kişi oy kullanacak.

Nüfus sayımında 340 bin ile en kalabalık ilçesi olarak belirlenen İpekyolu 14 Mayıs’ta Van’da en çok kayıtlı seçmenin oy kullanacağı ilçe oldu.

İpekyolu 583 sandıkta toplam 229 bin 394 seçmen oy kullanacak. Van’ın en kalabalık ikinci ilçesi unvanını elinde bulunduran Erciş’te ise 343 sandıkta toplam 103 bin 989 kişi oy kullanacak.

En fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu üçüncü ilçe konumunda ise aynı zamanda kentin en kalabalık üçüncü ilçesi olan Tuşba ilçesi yer alıyor. Tuşba’da toplam 292 sandıkta 96 bin 282 seçmen oy kullanacak.

Van 13 ilçesi arasında en az seçmeni barından ilçe ise Bahçesaray oldu. Bahçesaray’da toplam 37 sandıkta 8 bin 096 vatandaş oy kullanacak.

İLÇELERE GÖRE SEÇMEN VE SANDIK SAYILARI:

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