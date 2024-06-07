Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan 2023 yılı Kütüphane İstatistikleri verileri baz alındığında Türkiye genelinde bulunan 48 bin 733 kütüphanenin 46 bin 809’unun örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde bulunan kütüphanelerden oluştuğu görülüyor. Bunların bin 295’ini ise halk kütüphaneleri oluşturuyor.

Van’da bulunan 794 kütüphaneden 780’i örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesindeyken kalan 14’ü ise halk kütüphanelerinden oluşuyor. Van’da bulunan toplam kütüphanelerin 700’ü resmi okullardayken, 80’i özel okul ve kurslarda bulunuyor.

HALK KÜTÜPHANELERİNDEN NEREDEYSE 1 MİLYON KİŞİ YARARLANDI!

2023 yılı süresince Van’da 14 halk kütüphanesinden 984 bin 136 kişi yararlanırken, bu kütüphanelerin üye sayısı 133 bin 317 oldu.

Açıklanan verilere göre; Van’da bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında toplam 950 bin 938 kitap bulunurken, halk kütüphanelerinde 288 bin 498 kitap bulunuyor.

Van’da ki halk kütüphanelerinde bulunan kitaplar arasında en çok Edebiyat ve Retorik alanında kitap bulunurken, mevcut kitapların alanlarına göre dağılımı ise şu şekilde; Genel 3 bin 767, Felsefe ve Psikoloji 12 bin 281, Din 18 bin 221, Sosyal Bilimler 51 bin 285, Dil ve Dil Bilim 3 bin 460, Doğa Bilimleri ve Matematik 5 bin 817, Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji 9 bin 524, Sanat 8 bin 124, Edebiyat ve Retorik 154 bin 434, Coğrafya-Tarih ve Yardımcı Disiplinler 21 bin 585.

2023 YILINDA 71 BİN 200 KİTAP YAYIMLANDI

Yayımlanan materyallerin sayısı 2023 yılında, 2022 yılına göre yüzde 18,4 artarak 99 bin 25 oldu. Yayınlar konularına göre incelendiğinde 2023 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 29,9'unun akademik, yüzde 19,9'unun eğitim, yüzde 17,6'sının ise yetişkin kurgu edebiyat olduğu görüldü.

2023 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde, halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,3 artarak 33 milyon 561 bin 919 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 6 milyon 193 bin 356 oldu.