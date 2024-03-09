Kış mevsiminin son günleri yaşanırken, Van’da kar yüzünü göstermeyi sürdürüyor. Bugün Van’ın bazı bölgelerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, yarın da belli aralıklarda kar yağacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Muş ili, Van ilinin kuzey ilçeleri ve Bitlis'in Mutki ilçesinde bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir” denildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU?
İpekyolu: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Bahçesaray: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU?
Meteorolojik tahminlere göre yarın da Van genelinde aralıklarla kar yağışı olması bekleniyor.