Kış mevsiminin son günleri yaşanırken, Van’da kar yüzünü göstermeyi sürdürüyor. Bugün Van’ın bazı bölgelerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, yarın da belli aralıklarda kar yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Muş ili, Van ilinin kuzey ilçeleri ve Bitlis'in Mutki ilçesinde bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU?

İpekyolu: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU?

Meteorolojik tahminlere göre yarın da Van genelinde aralıklarla kar yağışı olması bekleniyor.