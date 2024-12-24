Özellikle hafta sonları ailecek bir araya gelen Vanlıların bir kısmı, yemek tercihini balıktan yana kullanıyor. Yeşil sebzelerle süslenen sofralarda Van Balığı (İnci Kefali) bolca tüketiliyor.
Bir yandan sofraların vazgeçilmezlerinden olan balıklar öte yandan fiyatlarıyla da gündemde yerini koruyor. Hemen her çeşit balığın bulunduğu Van’da, fiyatları yüksek bulan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, buna rağmen satın almaktan vazgeçmiyor. Fiyatlar ise satıcılarda farklılık gösterebiliyor.
Uzmanlar neredeyse beyaz et fiyatıyla aynı olduğunu ve içinde bulundurduğu vitaminlerden dolayı sıkça balık tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
VAN’DA GÜNCEL BALIK FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE (KG):
Van Balığı (İnci Kefali): 100 TL
Hamsi:160 TL
Palamut:200 TL
Alabalık:250
Çipura:350
Norveç Somon:600 TL
Mezgit:160 TL
İstavrit:160 TL
Levrek:300 TL
Kırlangıç: 250 TL
Gümüş Balığı:250 TL
Barbun: 250 TL
Lagos: 750 TL
Mercan: 250TL
Sarı Kanat: 250 TL