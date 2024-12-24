Özellikle hafta sonları ailecek bir araya gelen Vanlıların bir kısmı, yemek tercihini balıktan yana kullanıyor. Yeşil sebzelerle süslenen sofralarda Van Balığı (İnci Kefali) bolca tüketiliyor.

Bir yandan sofraların vazgeçilmezlerinden olan balıklar öte yandan fiyatlarıyla da gündemde yerini koruyor. Hemen her çeşit balığın bulunduğu Van’da, fiyatları yüksek bulan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, buna rağmen satın almaktan vazgeçmiyor. Fiyatlar ise satıcılarda farklılık gösterebiliyor.

Uzmanlar neredeyse beyaz et fiyatıyla aynı olduğunu ve içinde bulundurduğu vitaminlerden dolayı sıkça balık tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

VAN’DA GÜNCEL BALIK FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE (KG):

Van Balığı (İnci Kefali): 100 TL

Hamsi:160 TL

Palamut:200 TL

Alabalık:250

Çipura:350

Norveç Somon:600 TL

Mezgit:160 TL

İstavrit:160 TL

Levrek:300 TL

Kırlangıç: 250 TL

Gümüş Balığı:250 TL

Barbun: 250 TL

Lagos: 750 TL

Mercan: 250TL

Sarı Kanat: 250 TL