Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 161 olayda 187 şahsın yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan aramalarda çeşitli markalarda 22 bin 902 paket bandrolsüz kaçak sigara, 84 adet kaçak cep telefonu ve 889 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

Van İl Jandarma Komutanlığınca devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş malı gizli olarak sokma veya sezdirmeden kaçırma işlemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.iha