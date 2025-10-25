Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 116 adet aroma terapi led ışık ve gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli E.K. (35) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA