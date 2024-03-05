Van, tarihi noktaları, doğal güzellikleri ve eşsiz doğasıyla, gezgin ruhların en çok tercih ettiği noktalardan biri oluyor.

Eşsiz doğası ve benzeri olmayan tarihi mekanlarıyla gezginlerin tercih ettiği illerden biri olan Van’da rotaya muhakkak eklemesi gereken yerleri WanHaber derledi.

Doğu’nun en sevilen şehirlerinden biri olan Van, turistlerin seyahat rotasını belirliyor.

Tarihi bir geçmişe sahip olan Van, dünyanın her yerinden gelen doğa ve tarih tutkunlarına hitap ediyor.

Binlerce yıllık ihtişamı ve mimarisiyle meraklıların en çok tercih ettiği tarihi mekanlar arasında Van Kalesi, Akdamar Kilisesi ve Akdamar Adası, Hoşap Kalesi, Adır Kalesi, Çavuştepe Kalesi, Şeytan Köprüsü, Yedi Kilise, Ulu Cami, Hüsrev Paşa Camii bulunuyor.

Tarihi dokusunda farklı medeniyetler yer alırken, doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler ise Muradiye Şelalesi, Van Gölü, Akdamar Adası, Kanispi Şelalesi, Müküs Çayı ve Başkale ilçesi Yavuzlar Köyünde bulunan peri bacaları…

Yine tüm bu yerlerin yanı sıra Van’da görülmesi gereken çokça tarihi ve doğal güzellik bulunuyor.