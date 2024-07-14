Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için gölete giren B.S. (15) isimli çocuk suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı sualtı ekibi sevk edildi. Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçları 10 dakikalık çalışma sonucu B.S'.yi sudan çıkardı. Kalbi duran B.S.'nin, yapılan müdahalelerin ardından tekrar kalbi çalıştırıldı. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan B.S.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

*Bu haber saat 21:42'de İhlas Haber Ajansı tarafından düzenlenmiştir.