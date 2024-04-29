Yenilikçi girişim fikri olan birey ve takımlara yönelik fikir maratonu, 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde İnnovan Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş’ın, kendi girişim fikirlerini iş modellerine dönüştürmek amacıyla fikir maratona katılan takımları ziyaret ettiği programda üniversite öğrencileri ve bölgede girişimcilik alanına ilgi duyan 18-35 yaş aralığındaki girişimci adayları, ön eleme sonrası 20 takım 2 günlük fikir maratonuna katılmaya hak kazandı.

Teknoloji, tarım, afet yönetimi, eğitim, hayvancılık, gıda güvenliği, sağlık, gayrimenkul ve bilim alanlarında yenilikçi girişim fikirlerinin yer almaya hak kazandığı ikinci aşamada girişimci adaylarına 2 gün boyunca fikirlerini geliştirmelerine katkı sunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, İnnovan Girişimcilik Merkez Müdürü Dr. Öğr. Ü. Erol Kına ve Girişimcilik Uzmanları tarafından program konusunda gerekli bilgileri aldıktan sonra takımların sunumlarını jüri üyeleriyle birlikte dinledi.

Akademisyen ve paydaş kurum uzmanlarından oluşan jüri üyelerine sunumlarını gerçekleştiren takımların, puanlama sonrası en başarılı 10 girişim fikri / takımı olarak İnnovan Girişimcilik Merkezi Ön Kuluçka Programı’nda yer almaya hak kazanması planlanıyor.

İlk 3 dereceyi alan girişim fikri sahiplerine / takımlara çeşitli ödüllerin de verileceği programda; kendi girişim fikirlerini iş modellerine dönüştürmeleri için uzmanlar tarafından 3 aylık eğitim, danışmanlık ve mentorluk sağlanacak.

3 aylık program sonunda girişimci adaylarının fikirleri ticari olarak uygulanabilir aşamaya getirilerek programdan mezun edilecek. Ön Kuluçka Programı’na katılma hakkı elde eden girişimci adaylarına yeni nesil girişimcilik alanında ihtiyaç duyabilecekleri temel eğitimler, ortak çalışma alanları ve ağ desteği de sunulacak.