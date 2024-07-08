Van'ın en işlek caddeleri olan Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İkinisan, Sıhke ve İskele Caddelerinde bilinçsiz şekilde park edilen araçlardan dolayı, trafik kilitleniyor. Korna sesleri birbirini takip ederken, zaman zaman tartışmalar kavgaya yol açıyor. Van'ın hemen hemen her noktasında devam eden araç park sorunu, şehrin işlek cadde ve sokaklarında da görülmeye devam ediyor. Ana cadde ve ara sokaklara yapılan çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, diğer sürücüler tarafından ise tepkiye neden oluyor.

Özellikle tek yönlü bölgelerde yapılan bilinçsiz park, trafiğin adeta kitlenmesine neden oluyor. Van'da, işlek cadde ve sokaklara yapılan çift sıra parkların yanı sıra, bilinçsiz parklar yoldan geçen sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bu sorun defalarca gündeme getirilmesine rağmen çözüm bulmadı. Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İkinisan, Sıhke ve İskele Caddelerinde yaşanan bu keşmekeş diğer sürücüleri çileden çıkarmaya devam ediyor. Çift sıra park sorununun sıkça yaşandığı caddelerden olan Sıhke Caddesi'nde trafik akışı gün içerisinde güçlükle sağlanırken, zaman zaman adeta kitlenme noktasına geliyor.

Duyarsız sürücülerin araçlarını çift sıra ve bilinçsizce yola park etmesi, caddeden geçen diğer araç sürücülerini çileden çıkarıyor. Daha önce defalarca dile getirilmesine rağmen, herhangi bir önlemin alınmadığı Sıhke Caddesi'nde, çift sıra parklar gelişigüzel bir şekilde sürüyor. Gün boyunca gelişi güzel parklar yüzünden trafik kitlenme noktasına gelirken, caddeyi kullanan sürücüler ise çileden çıkıyor.

Gelişi güzel ve çift sıra parklar yüzünden caddeyi kullanan diğer sürücüler mağdur olurken, akmayan trafik nedeniyle metrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Park etmenin yasak olduğunu belirten tabelalara aldırış etmeyen duyarsız sürücüler, araçlarını yol boyunca çift sıra halinde park ediyor. Bölgede yaşanan park sorununa tepki gösteren vatandaşlar ve sürücüler, Sıhke Caddesi'nde park sorununun artık çığırından çıktığına dikkat çekerek, yetkililerin bu konuda biran önce önlem alması gerektiğini vurguladılar.

Kent genelinde alternatif caddelerin az olması ve çift sıra parklar yüzünden trafiğin kitlendiğini belirten sürücüler, duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesini bekliyor. Sorumsuz sürücüler nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunu belirten vatandaşlar, caddede her gün trafiğin kitlenme noktasına geldiğini ve caddeyi kullanan sürücülerin çift sıra parklar yüzünden dakikalarca beklemek zorunda kaldığını ifade ettiler.

Bir kez daha gazetemiz aracılığıyla yetkililere çağrıda bulunan sürücüler ve esnaflar denetimlerin sıklaştırılmasını ve duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesini istedi. Van'da adeta gelenek haline gelen ikili, üçlü park etme alışkanlığı yüzünden bazı araç sürücüleri arasında da kavgaya varan tartışmalar ve gerginlikler yaşanıyor. Özellikle caddede park eden bir aracın yanına ikinci aracın park etmesi, karşı tarafta da iki ayrı aracın park etmesi ve bazı araçların da çeşitli sebeplerle düzensiz şekilde park edilmesi yüzünden zaman zaman sinirler geriliyor. Bilinçsiz parklar kent genelinde devam ederken, bu soruna çözüm bulunmaması ise tepkilere neden oluyor. Defalarca dile getirilen ve haber yapılan sorunun çözüm bulması bekleniyor.