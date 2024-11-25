Tören, öğrenci ve ailelerin anılarını içeren bir video gösterimiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında, “Beyaz önlük, temizlik, saflık ve dürüstlüğün sembolüdür. Bugün giydiğiniz beyaz önlükler, bireysel başarınızın ötesinde, insan sağlığına hizmet etmek üzere üstlendiğiniz büyük sorumluluğu da temsil eder. Diş hekimliği yalnızca teknik bilgi gerektiren bir alan değil, aynı zamanda şefkat ve özveri gerektiren, insan odaklı bir meslektir” ifadelerini kullandı.

Rektör Şevli, Diş Hekimliği Fakültesi’nin gelişimine değinerek, mevcut 7.720 m² olan kapalı alanın yeni fakülte binasının tamamlanmasıyla 22.432 m²’ye çıkacağını ifade etti. Yeni bina ile 249 ünite kapasiteli klinikler, 4 ameliyathane, modern hasta odaları, 4 amfi ve 2 preklinik salonu gibi çağdaş eğitim olanaklarının sağlanacağını belirten Rektör Şevli konuşmasını, mesleklerinde etik değerlere bağlı, insan odaklı bir yaklaşımla çalışmaları temennisiyle tamamladı.

Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ise, bu yıl 99 öğrencinin fakülteye katıldığını ve toplam öğrenci sayısının yaklaşık 580’e ulaştığını belirtti.

Yeni Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi’nin yapım sürecine desteklerinden ötürü Rektör Şevli’ye teşekkür eden Prof. Dr. Göya, “Saflık, temizlik ve fedakârlığın simgesi olan beyaz önlüklerinizi giymekle, meslek hayatınıza önemli bir adım atıyorsunuz. Bu beyaz rengin zamanla saçlarınıza da yansıdığını göreceksiniz. Sizleri bugünlere getiren değerli ailelerinize teşekkürü borç bilirim” dedi.

Törene Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Göya’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen, idari personel, öğrenci ve veli katıldı.

Tören, mesleki etik ve sorumlulukların önemine dikkat çekilen konuşmaların ardından öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesiyle sona erdi.