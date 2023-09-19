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Wanhaber / Ramazan Çetin

Gaziler Günü nedeniyle Van Valiliği önünde tören gerçekleştirildi. Törende Vali Ozan Balcı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı çelengini, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Garnizon Komutanlığı çelengini, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Oğur da dernek çelengini Atatürk anıtına sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine binaen konuşmaların yapıldığı tören, Vali Ozan Balcı ve beraberindeki protokol üyelerinin Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaretiyle son buldu.

VALİ BALCI’DAN GAZİLER GÜNÜ MESAJI

Bu arada Van Valisi Ozan Balcı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında; “19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi' ile 'Gazilik' unvanının verildiği günün yıldönümünü Gaziler Günü olarak kutlamaktayız. Aziz Milletimiz, tarihin her döneminde karşılaştığı tüm zorluklara karşı bağımsız yaşamayı, kutsal vatan toprağını kanı ve canı pahasına korumayı ilke edinmiştir. Bu nedenle şehitlerimiz ve gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir” ifadelerine yer verdi.

Vali Balcı, mesajının devamında şunları kaydetti; “Cennet vatanımız, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Vatanseverlikleri ve cesaretlerini örnek aldığımız gazilerimize, saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmanın devlet ve millet olarak en büyük sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu vesileyle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimiz ile onların ve şehitlerimizin değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”