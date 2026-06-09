Van’da görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarının katıldığı etkinlikte kan bağışında bulunuldu.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan ve cemiyet üyeleri, İpekyolu ilçesinde Kültür Sarayı yanında bulunan Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunarak, farkındalık yarattı.

Kan bağışının insan hayatı açısından büyük önem taşıdığını belirten Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan, etkinliğin amacının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

BAŞKAN AŞAN: “AMACIMIZ TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ TEŞVİK ETMEK”

Kan vermenin hayat kurtardığını vurgulayan Başkan Aşan, “Vangölü Gazeteciler Cemiyeti ve Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle bugün bir farkındalık oluşturmak istedik. Gazeteci meslektaşlarımıza çağrıda bulunduk. Amacımız sadece gazetecilerin kan vermesi değil, toplumun tüm kesimlerini teşvik etmek ve farkındalık oluşturmaktır. Sağ olsun arkadaşlarımız da çağrımıza destek vererek Kızılay Kan Merkezi’ne geldi. Burası büyük bir merkez ve bölgenin de bu merkeze ihtiyacı var. Kan stoklarının sürekli olarak desteklenmesi gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık.” dedi.

Kanın sürekli ihtiyaç duyulan bir unsur olduğuna dikkat çeken Aşan, “Kan bağışında bulunarak hiç tanımadığımız insanların hayatlarının kurtulmasına vesile olabiliriz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürlüğü çalışanlarına ve emek veren tüm personele teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GAZETECİ HACIYUSUFOĞULLARI: “VATANDAŞLARIMIZ DUYARLI OLSUN”

Kan bağışına katılan gazetecilerden Şilan Hacıyusufoğulları da Vangölü Gazeteciler Cemiyeti’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin önemli olduğunu belirterek, “Bugün gazeteci meslektaşlarımızla birlikte kan bağışında bulunduk. Cemiyet Başkanımız Orhan Aşan’a böyle anlamlı bir organizasyona öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Gelip kan vererek hayat kurtarsınlar.” diye konuştu.

GAZETECİ KARA: “İLK KEZ KAN VERDİM”

Gazeteci İshak Kara ise ilk kez kan bağışında bulunduğunu belirterek, “Çok güzel bir duygu. İlk kez kan veriyorum. Hayat kurtarılmasına vesile olmak gerçekten çok güzel. Cemiyetimizin böyle bir etkinliğe öncülük etmesi ve gazeteci meslektaşlarımızın destek vermesi anlamlı oldu. Kan verebilecek durumda olan tüm vatandaşlarımızı kan bağış merkezlerine gelerek bağışta bulunmaya davet ediyorum.” dedi.

YÖNETİCİ YILDIZ: “BÖLGEDEKİ 28 HASTANENİN KAN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ”

Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Bağış Yönetimi Birim Yöneticisi Kemal Yıldız ise, “Güneydoğu Bölge Kan Merkezi olarak Van, Muş, Bitlis, Hakkari ve Iğdır illerine hizmet vermekteyiz. Bu illerde hem kan bağışı alıyor hem de bölgede bulunan 28 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Hastanelerin kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 98’ini karşılamaktayız. Bölgemizde Van ve Muş illerinde kan merkezleri bulunuyor. Diğer illere ise Van’dan hareket eden gezici ekiplerimizle giderek kan bağışı alıyoruz. Alınan kan bağışları gerekli testlerden geçirildikten sonra hastanelere talepleri doğrultusunda gönderilmektedir.” dedi.

“HER KAN BAĞIŞI İÇİN DOĞAYA 3 FİDAN DİKİLİYOR”

Yıldız, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Aynı zamanda alınan her kan bağışı için Orman Müdürlüğü tarafından doğaya üç fidan dikilmektedir. Bağışlanan her ünite kan, üç insana hayat olmaktadır. Unutmayalım ki verilen her kan, kurtarılan üç can demektir. Haftanın 7 günü Cumhuriyet Caddesi’nde Kent Park önünde bulunan kan bağış otobüsümüzde vatandaşlarımızın bağışlarını kabul ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Etkinlik sonunda gazeteciler, düzenli kan bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşları Kızılay Kan Merkezlerine destek olmaya çağırdı.