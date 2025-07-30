Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, göreve başlamasının 1. yılı dolayısıyla üyeleriyle bir araya gelerek geçen zamanın değerlendirmesini yaptı.

Yerel ve yaygın basın mensuplarının yoğun katılım sağladığı programda, geçmiş süre içinde yapılan çalışmalar, gelir gider tablosu, üye sayıları, bir sonraki süreçlerde yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Buluşmada gazeteciler, mesleki çalışmalarda karşılaştıkları durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Programda konuşan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan, “Cemiyet olarak gazetecilerin haklarını korumak, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve karşılaştıkları sorunları çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de basın mensubu arkadaşlarımızla birlik ve dayanışma içinde hareket ederek yeni projeler ve programlarla etkinliklerimiz sürecek.” dedi.

1YILLIK GELİR GİDER TABLOSU

Düzenlenen programda gelir gider tablosu da paylaşıldı. Tabloya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı;

30 Temmuz 2024 görev başlangıcı: Kasadaki para 101 bin 367 TL,

Toplam gelir: 668 bin 667 TL,

Toplam gider: 542 bin 790 TL,

Kasada kalan mevcut para: 125 bin 887 TL.

ÜYE SAYISI

2024 yılından bu yana yeni cemiyete yeni üyelerin yapıldığı da aktarılırken, bu süreçte istifa eden ve üyeliği sonlandırılan kişi sayıları da paylaşıldı.

30 Temmuz 2024 görev başlangıcı, toplam üye sayısı: 109 kişi,

Mevcut üye sayısı: 132 kişi,

Yeni üye sayısı: 39 kişi,

İstifa eden: 10 kişi,

Üyeliği sonlandırılan: 6 kişi.

VGC, geçtiğimiz günlerde Erciş temsilciliği açmıştı. Bununla beraber Antalya (Akdeniz), İzmir (Ege), Diyarbakır (Güneydoğu Anadolu), Ankara (İç Anadolu), Trabzon (Karadeniz) ve İstanbul (Marmara) illerinde de temsilcilik açılmasının planlandığı aktarıldı.

Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.