Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara konulması zorunlu hale getirilmişti. Yayımlanan yönetmeliğe uymayanlara ise Ticaret Bakanlığı tarafından ürün başına 2 bin 172 TL cezai işlem uygulanacağı belirtilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan fiyat listesi kuralına Van’da birçok esnaf uyarken, uymayan esnaflar da bulunuyor.

Bazı işletmelerin kapı girişlerine asılan fiyat listesi çok küçük ve okunmayacak durumda iken, bazılarında ise liste olmasına rağmen üzerinde fiyatlar bulunmuyor.

Yine aynı şekilde bazı yerlerde ise masalarda liste ya bulunmuyor ya da bulunsa da fiyat yazmıyor.

Tüketiciler, fiyatlandırmaların menü ve kapı girişindeki listelere asılmasının çok iyi olduğunu, fiyat listesine göre karar verdiklerini belirterek, fiyat listesi olmayan yerleri ise tercih etmediklerini belirtiyor.