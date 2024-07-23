Van’da zaman zaman tanıtım amacıyla firmalara ait el ilanları, broşürler caddelerde dağıtılıyor. Bazen de bu tanıtım ilanları gelişi güzel olarak çevreye saçılıyor.

Son olarak bir zincir markete ait tanıtım el ilanları, Van’ın en işlek caddesini kirletti ve çevre kirliliğine neden oldu.

Van’ın Beşyol mevkii Valilik önü Ferit Melen Caddesinde kaldırım ve yola rastgele saçılan el ilanları, çevre kirliliğine yol açınca vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Bu şekilde tanıtım yapılmaz. Çevreyi kirletmekten başka bir işe yaramıyor. Firmalar bu tanıtım ilanlarını dağıttırdıkları kişileri uyarmalı.” ifadelerini kullandı.