Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 7’nci durağı Van’da, 12-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ünlü sanatçıların sahne alacağı festival, 9 gün boyunca kenti sanat ve kültürle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki 7’nci ayağı Van’da gerçekleşecek. 12-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festival için kentte çalışmalar başladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Van Kültür Yolu Festivali, bu yıl da sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Van’da Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda kurulacak dev sahnede, Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün, Derya Uluğ, Gökhan Türkmen ve Bayhan gibi sevilen sanatçılar sahne alacak. 9 gün sürecek festival kapsamında, kentin farklı noktalarında çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunulacak.