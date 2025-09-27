AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Van Gölü’nü öne alan önemli bir organizasyona imza atıldı. Van Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 2 günlük festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk günü; saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

TÜRKMENOĞLU, “GÖLFEST ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONDUR”

Açılış programında konuşan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Türkiye’de gençliğin en çok önem verdiği festivallerden biri Teknofest’tir. Teknoloji ağırlıklı bu festival milyonlarca insan tarafından takip ediliyor. Yapay zekadan bilişim teknolojilerine kadar pek çok alanda başarı hikayelerine sahne oluyor.

Gençlik teşkilatımızın düzenlediği Gölfest de aynı şekilde çok önemli bir organizasyondur. AK Gençlik teşkilatımızın projesi olarak ilk kez hayata geçirdiğimiz Gölfest, denizden 1700 metre yükseklikte eşsiz bir coğrafyada yapılıyor. Yaklaşık 800 bin yıllık geçmişe sahip olan bu göl dün de buradaydı, bugün de burada, inşallah 800 bin yıl sonra da varlığını sürdürecek. Bizim görevimiz bu gölü en iyi şekilde değerlendirmek ve etkinliklerle buluşturmaktır.” dedi.

“BİZ YARININ GENÇLERİNE ÖRNEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Geçmişte teknik imkanların sınırlı olduğunu belirten Türkmenoğlu, “Bugün teknoloji, spor ve heyecanı bir araya getirerek gençlerimize unutulmaz deneyimler sunuyoruz. Gösterilerin her biri teknolojinin bir parçasıdır. İki gün boyunca gençlerimiz hem jimnastik, kano, yelken, yüzme, plaj futbolu ve plaj voleybolu gibi sportif etkinliklerde bulunacak hem de bu faaliyetlerle düşünmeye, üretmeye teşvik edilecektir.

Biz, yarının gençlerine örnek olmayı ve onlara model olmayı hedefliyoruz. AK Gençliğin en önemli özelliklerinden biri etrafına ışık saçmasıdır. Gölfest’i Van’da bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ABDULAHAT ARVAS, “HER ŞEY GENÇLİK İÇİN”

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da; “Festivaliniz hayırlara vesile olsun. Bütün imkanları kullanma konusunda gençler çok şanslı. Önceki dönemlere baktığımız zaman, sıkıntıların, yoksullukların, eksikliklerin ve alanların müsait olmadığı bir dönem. Ama şimdi her şey gençlik için, gençliğin geleceği için, eğitim, spor, bilişim, teknoloji, tümü gençlik festivalleriyle gençlerimizin bütün imkanlardan yararlanması için. Teşkilatımızı da kutluyorum.” dedi.

BURAK GÜLTEPE, “BÜYÜK HEDEFİN BİR PARÇASIYIZ”

AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ise, “Bugün burada bir spor etkinliği değil, aynı zamanda doğanın, sporun, kardeşliğin ve kültürün buluştuğu eşsiz bir festivale tanık oluyoruz. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, binlerce yıllık tarihiyle, doğal güzellikleri ve eşsiz maviliği ile sadece Van'ın değil, ülkemizin göz bebeği. Ve artık bu eşsiz doğa harikası, su sporlarının kalbi haline geliyor. Ayrıca festivalimiz sayesinde Van Gölü'nün korunmasına dair farkındalığı artırmayı, doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı ve gençlerimize yine yeni ufuklar açmayı da amaçlıyoruz. Bugün burada bulunan her birimiz, bu büyük hedefin bir parçasıyız. Sporcularımıza başarılar diliyorum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Van – Edremit Gebze Su Sporları Merkezinde bugün ve yarın devam edecek olan festival kapsamında; su parkuru, akıl oyunları, yelken, palyaço, halk oyunları, şişme oyun alanları, yerel konserler, çocuk oyun alanları, jet ski, dragon, kano, kürek, yüzme, plaj hentbol, dart, geleneksel okçuluk, plaj voleybolu, tekne turu, ringo banana gibi çok sayıda organizasyona imza atılacak.

Açılış konuşmalarının ardından halk oyunları gösterisi, plaj voleybolu ve birbirinden farklı su sporları etkinliğiyle festival renkli görüntülere sahne oldu.

Programa AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, İl ve ilçe Teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.