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Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van- Edremit karayolu üzerindeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi.

Katıldıkları düğünden sonra salondan çıkarak minibüse binmek için yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hikmet ve Mecburen Bayram çiftine, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HP 483 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Bayram çifti, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybederken kocasının ise tedavisi devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.iha