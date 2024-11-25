Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliklerince 17-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan arandığı tespit edilen 239 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 145 yıl 6 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 116 fişek, 77 bin lira, kolye, çocuk arabası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.